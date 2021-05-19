





На конференции Google I/O 2021 одноименный техногигант представил любопытную функцию для своего браузера, которая делает менеджер паролей еще удобнее. Так, уже достаточно долгое время Chrome предупреждает, если у вас есть простые или утекшие пароли, а теперь браузер будет предлагать автоматически сменить их на сгенерированные надежные.Теперь рядом с небезопасным паролем появится кнопка «Сменить пароль», при нажатии на которую Ассистент Google перейдет на соответствующий сайт и проведет пользователя по всем этапам смены пароля. При этом можно «перехватить управление» на любом этапе — например, если вы хотите использовать пароль, отличный от сгенерированного Chrome.Разумеется, пока что эта функция работает лишь на некоторых популярных сайтах, на всех остальных браузер просто предложит самостоятельно заняться сменой пароля. На данный момент разработчики уже начали внедрять такую возможность среди пользователей мобильного Chrome для Android в США, в ближайшие месяцы эта функция станет доступной по всему миру и для большого количества сайтов.