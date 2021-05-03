





Линейка iPad mini в последнее время обновляется весьма нерегулярно: если «взрослые» планшеты получают новые версии каждый год, то компактный mini такой стабильностью похвастаться не может. Были слухи, что Apple все-таки обновит этот iPad вместе со старшими решениями, представив новую версию компактного планшета на весенней презентации. Однако новые iPad Pro на чипе M1 мы увидели, а вот новый mini — нет.Но, по словам известного аналитика Минг-Чи Куо, который уже давно сообщает сведения о планах Apple, компания не отказалась от выпуска обновленного iPad mini — просто из-за всеобщего дефицита комплектующих компания решила перенести релиз новинки на вторую половину года.При этом, по словам Куо, дизайн планшета мало изменится: слегка вырастет экран, до 8.4'', благодаря уменьшению рамок, однако физическая кнопка Home с Touch ID все еще останется. Аналитик добавил, что существенные изменения ждут iPad mini через поколение — по его данным, Apple работает над совершенно новым небольшим планшетом с mini-LED дисплеем. Однако информации о дате его выхода пока нет.