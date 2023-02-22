Нейросеть Scribble Diffusion легко превращает каракули в забавные рисунки

Scribble Deffusion — простенькая утилита, которая позволит прикоснуться к чудесам нейронных сетей, даже если вы в них совсем не разбираетесь. Не умеете рисовать? Ничего страшного, подойдет любая «каля-маля», намалеванная мышкой. Однако примерные сходства все же желательны. Генерация рисунка проходит быстро — всего несколько секунд. Что для этого нужно:
- Открываем Scribble Diffusion
- Рисуем все, что душе угодно
- Пишем описание изображенного предмета в строке под рисунком
- Жмем GO и удивляемся, какие мы художники
Важно! Описание должно быть на английском языке. Если с этим возникают сложности, можно воспользоваться Googlе-переводчиком.
Вот, что получилось у нас:
С напитками Scribble Diffusion справилась довольно достоверно, правда вместо окна искусственный интеллект предпочел продолжить банкет.
iPhone который мы заслужили. Бонусом — новое число, совмещающее в себе сразу две цифры.
Кошка получилась вполне узнаваемой и даже милой.
А вот что будет если кошку назвать собакой. Достойно, но не без странностей.
С рыбой градус цифрового абсурда начинает нарастать.
На этом пейзаже нейросеть пофантазировала с вариацией солнца. Изобретательно.
Похоже этот автомобиль повидал некоторое... трансформационное безумие. Фон также вызывает вопросы.