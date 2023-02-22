Нейросеть Scribble Diffusion легко превращает каракули в забавные рисунки

Артем
Самое приятное, что программа работает прямо в браузере. Всё, что нужно — сделать набросок и дать короткое описание. Цифровое произведение искусства вряд ли удастся создать, но повеселиться и залипнуть на пару часов вполне можно.

Scribble Deffusion — простенькая утилита, которая позволит прикоснуться к чудесам нейронных сетей, даже если вы в них совсем не разбираетесь. Не умеете рисовать? Ничего страшного, подойдет любая «каля-маля», намалеванная мышкой. Однако примерные сходства все же желательны. Генерация рисунка проходит быстро — всего несколько секунд. Что для этого нужно:

  • Открываем Scribble Diffusion
  • Рисуем все, что душе угодно
  • Пишем описание изображенного предмета в строке под рисунком
  • Жмем GO и удивляемся, какие мы художники


Важно! Описание должно быть на английском языке. Если с этим возникают сложности, можно воспользоваться Googlе-переводчиком.

Вот, что получилось у нас:

С напитками Scribble Diffusion справилась довольно достоверно, правда вместо окна искусственный интеллект предпочел продолжить банкет.

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iPhone который мы заслужили. Бонусом — новое число, совмещающее в себе сразу две цифры.

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Кошка получилась вполне узнаваемой и даже милой.

Снимок экрана 2023-02-22 193347.jpg

А вот что будет если кошку назвать собакой. Достойно, но не без странностей.

Снимок экрана 2023-02-22 193427.jpg

С рыбой градус цифрового абсурда начинает нарастать.

Снимок экрана 2023-02-22 193559.jpg

На этом пейзаже нейросеть пофантазировала с вариацией солнца. Изобретательно.

Снимок экрана 2023-02-22 193132.jpg

Похоже этот автомобиль повидал некоторое... трансформационное безумие. Фон также вызывает вопросы.

Снимок экрана 2023-02-22 192906.jpg
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Источник:
Scribble Diffusion
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