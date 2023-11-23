Samsung начала обновлять до One UI 6.0 на базе Android 14 популярный бюджетный смартфон

Фархад
А34
Фото: GSM Arena

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy A34 5G начали получать долгожданное обновление фирменной оболочки One UI 6.0 вместе с Android 14.

Несколько недель назад компания выпустила бета-версию One UI 6.0 для этой модели в некоторых регионах, а теперь началось развёртывание стабильной сборки.

Обновление под номером A346BXXU4BWK2 / A346BOXM4BWK3 / A346BXXU4BWK2 уже прилетает по воздуху на европейские версии устройств. Вероятно, девайсы под другие регионы начнут получать прошивку в ближайшие дни.

Напоминаем, что обновление до One UI 6.0 уже доступно для серий Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy A54, Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5.

Вместе с новой версией прошивки пользователи также получают патчи безопасности от ноября 2023 года, которые устраняют множество уязвимостей ПО.
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Источник:
SamMobile
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