в Симпсонах







На CES 2021 компания Nvidia анонсировала линейку своих мобильных видеокарт на новой 8-нанометровой архитектуре Ampere. И, спустя месяц, первые ноутбуки с RTX 3000 стали поступать в магазины, а цены на них, с учетом бума майнинга и почти полной недоступностью десктопных топовых видеокарт, вполне приемлемые. Однако подводных камней с ними хватает, и сегодня мы в этом разберемся.Да, это не ошибка. На деле три решения — RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 — имеют именно столько различных версий. Собственно, это уже былораньше: различных модификаций RTX 2000 вместе с Super-версиями также было под два десятка. Однако произошло одно важное изменение — теперь Nvidia разрешила производителям ноутбуков не указывать точную версию видеокарты.Иными словами, раньше сразу было понятно, что вариант RTX 2060 Max-Q — это урезанный по теплопакету и частотам GPU, производительность которого будет далека от десктопной RTX 2060. При этом вариант Max-P будет минимально урезан и отставать от десктопного аналога временами меньше чем на 10%. Теперь же такого нет: взгляните на таблицу ниже, RTX 3060 может иметь теплопакет от 60 до 115 Вт и частоту от 817 до 1387 МГц, то есть разница между крайними версиями может достигать 50% производительности. А называться такие разные версии в ноутбуках теперь будут абсолютно одинаково.Да, Nvidia теперь рекомендует производителям указывать в характеристиках лэптопов теплопакеты используемых видеокарт, и некоторые производители, такие как MSI, уже стали это делать. Но тут серьезно теряется наглядность: допустим, вы видите RTX 3070 с TDP 100 Вт. Это какая версия? Ближе к топу? Или наоборот урезанная? Не зная разброс теплопакетов у RTX 3070 (который идет от 80 до 150 Вт), ответить на этот вопрос обычному пользователю затруднительно.Конечно, и старые наименования Max-Q и Max-P тоже имели градации, однако они хотя бы приблизительно говорили о том, что ожидать от видеокарты в конкретном ноутбуке. Теперь же, если вы хотите купить лэптоп с новенькой RTX 3000, рекомендую держать перед глазами таблицу выше и сверять ее с характеристиками конкретного устройства. А еще лучше — изучить его обзоры. Да, именно интересующего вас решения, ибо другие ноутбуки с вроде бы такой же графикой, как я уже объяснил выше, могут быть ощутимо быстрее или медленнее.За пять лет и два поколения видеокарт, GTX 1000 и RTX 2000, компания Nvidia приучила нас к тому, что десктопные и мобильные видеокарты отличаются только частотами, физически кристаллы одинаковые, как и число используемых CUDA-ядер и объем видеопамяти. Однако теперь это снова не так: на деле мобильная RTX 3080 имеет кристалл от десктопной RTX 3070.С видеопамятью аналогично: если десктопная версия имеет 10 ГБ быстрой GDDR6X, то мобильная или 8, или 16 ГБ более медленной GDDR6. Аналогично и мобильная RTX 3070, и RTX 3060 физически отличаются от десктопных версий. Короче говоря, впору вновь вводить индексы M, которые были у мобильных видеокарт 900-ой серии и ниже.Зачем Nvidia так сделала? У компании просто не было выхода: посудите сами, если у RTX 2080 теплопакет 215 Вт, то у RTX 3080 — аж 320, то есть в полтора раза больше. Разумеется, в десктопном сегменте это особых проблем не вызывает: сделать радиатор толще и добавить еще один вентилятор можно без проблем. Но ноутбуки жестко заперты в рамках достаточно компактных корпусов, и если раньше получалось «впихнуть» в них тот же GPU с пониженными частотами, то теперь уже нет, и приходится не только урезать частоты, но и чип ставить проще и холоднее.В итоге это привело к печальной ситуации:Посудите сами: у мобильных RTX 3000 на 15-25% меньше CUDA-ядер, чем у десктопных версий, к тому же даже в самых быстрых вариантах ниже частоты и медленнее память. Как итог, 140-ваттная (что почти максимум) версия мобильной RTX 3070 отстает от десктопной на 25%. А максимально урезанная 80-ваттная RTX 3070 медленнее своего десктопного родича аж на 72%! И да, эти видеокарты в том же GPU-Z будут называться абсолютно одинаково...В итоге, взяв топовый ноутбук с полной 150-ваттной версии RTX 3080, вы в лучшем случае получите производительность десктопной RTX 3070 или RTX 2080 Ti. Да, это нельзя назвать низким результатом, такой производительности (особенно с 16 ГБ памяти) вполне хватит для комфортной игры даже в 4К. Но все еще если в предыдущем поколении лучшие ноутбуки с RTX 2080 действительно были почти на уровне десктопной версии, то теперь отставание, увы, куда существеннее.Когда в продажу вышли ноутбуки с быстрыми процессорами AMD Ryzen 4000, которые временами обгоняли даже мобильные Intel Core i9, у многих потенциальных покупателей таких лэптопов возник вопрос: почему даже к топовому 8-ядерному Ryzen 9 4900H в пару ставят максимум RTX 2060? Где модели с RTX 2080?Точного ответа на этот вопрос нет: по одной из версий, это был заговор Intel и Nvidia, чтобы не пустить третьего игрока на рынок. Мне больше нравится другая версия: все дело в том, что Ryzen 4000 имеют лишь 8 линий PCIe 3.0 для подключения дискретной графики. И если для всяких GTX 1660 и даже RTX 2060 этого хватает, то вот для RTX 2080 — маловато. У новых Ryzen 5000 таких проблем нет — честные 16 линий, как и у Intel Core 10-ого поколения. Поэтому в продаже и появились ноутбуки с такими CPU AMD и быстрыми видеокартами RTX 3080 и 3070.Из-за того, что Биткойн уже месяц торгуется выше 30 тысяч долларов, за ним подтянулись и другие криптовалюты, сделав майнинг на GPU снова выгодным. В итоге из продажи исчезли почти все видеокарты с 6 и более гигабайтами памяти, а цены на те единичные экземпляры, которые все же доходят до полок магазинов, мягко говоря огорчают.При этом, очевидно, мобильные RTX 3000 также подходят для майнинга: да, они медленнее десктопных аналогов, но и потребляют меньше электричества, да и слабыми их назвать язык не поворачивается. А с учетом того, что ноутбуки с той же RTX 3070 стоят не особо дороже отдельной видеокарты RTX 3070, майнеры уже стали на них заглядываться.Оно и понятно: готовую плату — «в шахту», остальные комплектующие можно легко продать. Как итог, уже стали появляться первые майнинг-фермы с ноутбуками. И, если они станут массовыми, геймерские лэптопы также исчезнут из продажи.Разумеется, Nvidia отлично понимает, что мобильные RTX 3000 смотрятся бледновато в сравнении с десктопными, поэтому использовала для них пару фишек. Обе из них не новые, более того — первая доступна и для десктопов, но все еще лучше искать ноутбуки с ними, ибо это шанс получить 10% буст производительности без минусов.Итак, первый «улучшайзер» — Resizable BAR. Он позволяет процессору напрямую управлять видеопамятью и быстро перекидывать данные между нею и ОЗУ. Как итог, это может дать рост производительности в районе 5% абсолютно без всяких побочных эффектов, что достаточно приятно.Второй — перераспределение теплопакетов между видеокартой и процессором. Все дело в том, что системы охлаждения ноутбуков заточены под отвод определенного количества ватт, при этом нередко в играх CPU нагружается ощутимо меньше GPU, не используя полностью свой теплопакет. Как итог, ноутбук может «отдать» эти ватты видеокарте, тем самым повысив FPS в играх без перегрева.Однако нужно понимать, что обе функции программные и требуют внедрения в BIOS, то есть их реализация или отсутствие таковой целиком зависит от производителя конкретного ноутбука. Добавить их вручную скорее всего не получится, так что опять же придется искать обзоры интересующего вас лэптопа, чтобы понять, работают ли они в нем или нет.Все сильно зависит от ваших «хотелок». Если вы планировали собрать ПК на RTX 3000, но майнинг нарушил ваши планы и вы теперь заглядываетесь на ноутбуки, то они — не ваш вариант: уж лучше подождать окончания бума и собрать системный блок на полноценных видеокартах, ибо по сути потолок новых ноутбуков — это уровень десктопной RTX 3070. А ведь есть и куда более быстрые RTX 3080 и 3090, аналогов которых в лэптопах нет и до следующего поколения не будет.Но, с другой стороны, если вы планируете заменить свой старый ноутбук, и решения на RTX 2000 вас не впечатлили — самое время это сделать. Все-таки 8-нанометровый техпроцесс и новая архитектура Ampere достаточно годные, и в итоге даже максимально урезанная 80-ваттная RTX 3070 догоняет некоторые мобильные RTX 2080 Super, а лучшие RTX 3080 навязывают конкуренцию бывшему флагману RTX 2080 Ti, аналога которого в ноутбуках до этого просто не было.Стоит ли чего-то ждать? Да, если вам нужен лэптоп попроще: разумеется, Nvidia представит и условные RTX 3050 и 3050 Ti, и, возможно, совсем базовые GTX 3040 или 3030. А вот от AMD ответа не предвидится: судя по всему, компания «закопалась» в десктопном сегменте, и конкурировать на два рынка не может. А жаль — были времена, когда мобильные Radeon отлично себя показывали.