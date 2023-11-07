Новый WhatsApp для macOS наконец-то добрался до Mac App Store

Фархад
Whatsapp Mac

Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то разместили нативную версию одноимённого приложения с полной совместимостью с компьютерами Mac на чипах Apple Silicon в Mac App Store.

Впервые эта версия была представлена в августе, но до сих пор её можно было скачать только с сайта WhatsApp. Жирнейший минус такого решения — полное отсутствие автоматических обновлений. Для загрузки новой версии пользователям приходилось скачивать мессенджер заново. Десктопное приложение для Mac также присутствовало в App Store, но это была всего-лишь веб-версия на движке Electron, а не самостоятельная программа.

Новый WhatsApp для Mac оптимизирован под работу с большими экранами, а также предлагает поддерживку видеозвонков с участием до 8 людей и аудиовызовов с участием до 32 пользователей. Кроме того, в приложении реализован удобный обмен файлами через drag’n’drop.

Установить нативное приложение WhatsApp для Mac можно на любой компьютер Apple с macOS Big Sur 11 и новее.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WhatsApp
Cсылки по теме:
WhatsApp придумал новый способ обезопасить пользователей от взлома аккаунтов
В Россию проникла опасная версия WhatsApp для Android
Как включить автоудаление голосовых сообщений в WhatsApp
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Вот как выглядит One UI 6.0 на Samsung S23 Ultra. Очень много изменений в дизайне
Apple готовит большую хитрость в iPhone 15 Pro. Сэкономить на покупке больше не получится
MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi
Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+770
Eredy
Чем не добрался до планшетов?!
Сегодня в 12:02
#
tellurian
+4760
tellurian
Почему не сделать внутренне обновление? Не сложно же.
2 часа назад в 14:42
#
Купить рекламу