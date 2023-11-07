+770
Новый WhatsApp для macOS наконец-то добрался до Mac App Store
Фархад Усманов —
Разработчики мессенджера WhatsApp наконец-то разместили нативную версию одноимённого приложения с полной совместимостью с компьютерами Mac на чипах Apple Silicon в Mac App Store.
Впервые эта версия была представлена в августе, но до сих пор её можно было скачать только с сайта WhatsApp. Жирнейший минус такого решения — полное отсутствие автоматических обновлений. Для загрузки новой версии пользователям приходилось скачивать мессенджер заново. Десктопное приложение для Mac также присутствовало в App Store, но это была всего-лишь веб-версия на движке Electron, а не самостоятельная программа.
Новый WhatsApp для Mac оптимизирован под работу с большими экранами, а также предлагает поддерживку видеозвонков с участием до 8 людей и аудиовызовов с участием до 32 пользователей. Кроме того, в приложении реализован удобный обмен файлами через drag’n’drop.
Установить нативное приложение WhatsApp для Mac можно на любой компьютер Apple с macOS Big Sur 11 и новее.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Вот как выглядит One UI 6.0 на Samsung S23 Ultra. Очень много изменений в дизайне
- Apple готовит большую хитрость в iPhone 15 Pro. Сэкономить на покупке больше не получится
- MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi
- Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков