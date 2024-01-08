Новый закон позволит молниеносно блокировать сайты в рунете



Правительство РФ подготовило законопроект, описывающий новый механизм блокировки контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором и Минцифры подготовила законодательную инициативу, цель которой — позволить оперативно блокировать противоправный контент в интернете. Для этого будет использоваться специальная программа, а значит процесс блокировки значительно ускорится по сравнению с «ручным» методом.







«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы», — Генпрокуратура.



В 2023 году прокуратура направила в РКН более 2000 требований об ограничении доступа к контенту до суда. Всего же ведомство внесло в реестр запрещенной информации 529 тысяч страниц за год.