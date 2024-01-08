Новый закон позволит молниеносно блокировать сайты в рунете

Олег

РКН


Правительство РФ подготовило законопроект, описывающий новый механизм блокировки контента. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором и Минцифры подготовила законодательную инициативу, цель которой — позволить оперативно блокировать противоправный контент в интернете. Для этого будет использоваться специальная программа, а значит процесс блокировки значительно ускорится по сравнению с «ручным» методом.

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«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы», — Генпрокуратура.

В 2023 году прокуратура направила в РКН более 2000 требований об ограничении доступа к контенту до суда. Всего же ведомство внесло в реестр запрещенной информации 529 тысяч страниц за год. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Seagull
–521
Seagull
Борьба с ветряными мельницами
Вчера в 15:35
#
+295
Gandalf2021 Seagull
Если бы… попытка вернуться в 30е годы XX века, к сожалению…
Вчера в 15:39
#
st00p1dm0nkey
+4204
st00p1dm0nkey Gandalf2021
Гандальф да ты ппц старик, раз помнишь за 30-ые года.
Должен остаться только один 😹😹😹
Вчера в 22:16
#
+256
Sergey2048
Интересно, процент именно вредоносных сайтов и ... других.
Вчера в 17:13
#