После запуска macOS Big Sur на прошлой неделе ряд владельцев MacBook Pro 2013 и 2014 годов обнаружили, что обновление заблокировало их компьютеры. Пользователи столкнулись с зависанием на черном экраном при попытке установить операционную систему.
Apple опубликовала несколько советов, которые помогут устранить неполадки во время установки, в новом документе поддержке. Производитель предлагает владельцам MacBook Pro 2013 или 2014 года с проблемами во время установки отключить дополнительные устройства, попытаться выполнить перезагрузку, сбросить SMC и сбросить NVRAM или PRAM.
Инструкция:
Владельцам старых моделей MacBook Pro 2013 или 2014 года лучше воздержаться от установки обновления macOS Big Sur до тех пор, пока не будет доступно окончательное решение. Сегодня Apple выпустила обновленную версию операционной системы, но неясно, решит ли она проблемы, которые наблюдаются на старых моделях MacBook.
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Apple опубликовала несколько советов, которые помогут устранить неполадки во время установки, в новом документе поддержке. Производитель предлагает владельцам MacBook Pro 2013 или 2014 года с проблемами во время установки отключить дополнительные устройства, попытаться выполнить перезагрузку, сбросить SMC и сбросить NVRAM или PRAM.
Инструкция:
- Нажмите и удерживайте кнопку питания на Mac не менее 10 секунд, затем отпустите, после этого ваш компьютер отключится.
- Отключите от Mac все внешние устройства, включая дисплеи и USB-аксессуары, извлеките карты из слота SDXC, а затем включите Mac.
- Если проблема не исчезнет, сбросьте SMC.
- Если предыдущие действия не помогли, сбросьте NVRAM или PRAM.
Владельцам старых моделей MacBook Pro 2013 или 2014 года лучше воздержаться от установки обновления macOS Big Sur до тех пор, пока не будет доступно окончательное решение. Сегодня Apple выпустила обновленную версию операционной системы, но неясно, решит ли она проблемы, которые наблюдаются на старых моделях MacBook.
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Тут 2014-2015 года на бигсуре спотыкаются, а Вы 2011 хотите.
Безусловно, маркетинг здесь присутствует, но объективные причины завершить поддержку старых маков тоже есть.