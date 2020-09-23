Apple Watch
Пользователи Apple Watch пожаловались на потерю сигнала GPS после обновления на watchOS 7. Сообщается, что при записи упражнения часы фиксируют только начальную точку. Пока сложно сказать насколько массовый характер носит проблема, но сайт 9to5Mac рассказал, что отчеты об этой проблеме продолжают поступать.

Некоторые пользователи сообщают, что при использовании Apple Watch без iPhone во время тренировок отсутствуют данные GPS-маршрута. Сотрудник службы поддержки Apple посоветовал одному пользователю сбросить настройки конфиденциальности, но это не решило проблему.

Судя по отчетам, проблема затрагивает Apple Watch Series 3, 4 и 5, которые поддерживают обновление до watchOS 7. По словам некоторых пользователей, Apple сообщила им, что проблема вызвана приложением Strava, но большинство владельцев смарт-часов компании, которые столкнулись с проблемой в работе GPS, пожаловались и на работу других программ.

Некоторые владельцы «проблемных» часов рекомендую выключить и включить гаджет, якобы это помогает устранить проблему. Однако другие пользователи сообщают, что эти действия только усугубляют неполадку.

В целях решении проблемы на сайте официальной службы поддержки Apple была создана соответствующая ветка. Если вы столкнулись с аналогичной проблемой после обновления watchOS 7 не забудьте рассказать в комментариях.


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Источник:

9to5Mac 9to5Mac

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