Apple в iOS 14 и iPadOS 14 добавила возможность установки почтового клиента от сторонних разработчиков по умолчанию. Таким образом будет запускаться ваше любимое приложение при нажатии на ссылку с адресом электронной почты. Для этого требуется наличие последней версии мобильной операционной системы, а также поддержка со стороны разработчиков программы.
Реализация настройки установки почтового клиента по умолчанию от Apple оставляет желать лучшего. Чтобы установить своё любимое приложение, нужно открыть «Настройки», промотать вниз до Gmail (или до любого другого поддерживаемого приложения), перейти в раздел «Почтовый клиент по умолчанию» и установить галочку напротив необходимой программы.
Стоит отметить, пользователи недавно обнаружили, что настройки приложения по умолчанию сбиваются после перезагрузки устройства. Скорее всего этот баг устранят с ближайшим обновлением.
Какие почтовые клиенты можно использовать по умолчанию прямо сейчас
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