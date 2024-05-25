Обновленный Google-поиск разозлил пользователей странной выдачей. Компания нашла гениальное решение





Компания Google недавно представила обновленную поисковую систему с нейросетевыми алгоритмами «под капотом». Однако в течение нескольких дней интернет наполнился возмущенными отзывами пользователей Google, которые получают глупые и даже опасные ответы на свои вопросы.



Например, пользователю, который гуглил способ заставить сыр лучше держаться на пицце и не сползать с нее, нейропоиск посоветовал добавить в соус немного клея, причем рекомендовал взять именно нетоксичный. Оказалось, что ИИ взял этот вредный совет из шутливого поста на Reddit, опубликованного около десяти лет назад.



Компания Google недавно представила обновленную поисковую систему с нейросетевыми алгоритмами «под капотом». Однако в течение нескольких дней интернет наполнился возмущенными отзывами пользователей Google, которые получают глупые и даже опасные ответы на свои вопросы.Например, пользователю, который гуглил способ заставить сыр лучше держаться на пицце и не сползать с нее, нейропоиск посоветовал добавить в соус немного клея, причем рекомендовал взять именно нетоксичный. Оказалось, что ИИ взял этот вредный совет из шутливого поста на Reddit, опубликованного около десяти лет назад.



В другом случае поисковик уверенно предписал готовить курицу при температуре 102 градуса по Фаренгейту, что составляет примерно 39 градусов Цельсия. Максимум, чего удастся добиться с таким адским разогревом — протухшей птицы. Неясно, ошиблась ли нейросеть с самой температурой, или же с верной шкалой её измерения. Люди публикуют и другие курьезные советы от поисковика, вплоть до рекомендации кушать камни.



Google уже отреагировала на жалобы и заверила, что ошибки возникают только при «очень необычных запросов», и они настолько редки, что большинство людей с ними не столкнется. Компания будет использовать эти «отдельные примеры», чтобы улучшить алгоритмы. Сегодня пользователи начали замечать исчезновение конкретных ответов, которые вызвали резонанс в сети. Похоже, Google не нашла ничего лучше, чем выборочно удалять неудачные советы от ИИ в ручном режиме.



Любопытно, что вредный совет был получен от нейропоиска даже в ходе его собственной презентации. Тогда на вопрос «что делать, если пленка застряла в фотоаппарате» ИИ ответил, что нужно открыть заднюю крышку и вытащить пленку; в реальности это самый верный способ засветить свои снимки.