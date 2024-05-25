Обновленный Google-поиск разозлил пользователей странной выдачей. Компания нашла гениальное решение

Олег

Google

Компания Google недавно представила обновленную поисковую систему с нейросетевыми алгоритмами «под капотом». Однако в течение нескольких дней интернет наполнился возмущенными отзывами пользователей Google, которые получают глупые и даже опасные ответы на свои вопросы.

Например, пользователю, который гуглил способ заставить сыр лучше держаться на пицце и не сползать с нее, нейропоиск посоветовал добавить в соус немного клея, причем рекомендовал взять именно нетоксичный. Оказалось, что ИИ взял этот вредный совет из шутливого поста на Reddit, опубликованного около десяти лет назад.

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В другом случае поисковик уверенно предписал готовить курицу при температуре 102 градуса по Фаренгейту, что составляет примерно 39 градусов Цельсия. Максимум, чего удастся добиться с таким адским разогревом — протухшей птицы. Неясно, ошиблась ли нейросеть с самой температурой, или же с верной шкалой её измерения. Люди публикуют и другие курьезные советы от поисковика, вплоть до рекомендации кушать камни. 

Google уже отреагировала на жалобы и заверила, что ошибки возникают только при «очень необычных запросов», и они настолько редки, что большинство людей с ними не столкнется. Компания будет использовать эти «отдельные примеры», чтобы улучшить алгоритмы. Сегодня пользователи начали замечать исчезновение конкретных ответов, которые вызвали резонанс в сети. Похоже, Google не нашла ничего лучше, чем выборочно удалять неудачные советы от ИИ в ручном режиме. 

Любопытно, что вредный совет был получен от нейропоиска даже в ходе его собственной презентации. Тогда на вопрос «что делать, если пленка застряла в фотоаппарате» ИИ ответил, что нужно открыть заднюю крышку и вытащить пленку; в реальности это самый верный способ засветить свои снимки. 

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Источник:
The Verge
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