Обновлённый Telegram — 9 крутейших возможностей в групповых чатах

Разработчики Telegram анонсировали новые версии мессенджера для Android и iOS. На этот раз они сфокусировались на развитии групповых чатов.
Бусты в группах
Члены групповых чатов с премиум-подпиской могут отдавать голоса, благодаря которым владельцы чатов могут добавлять премиум-возможности (например, кастомные эмодзи и перевод голосовых сообщений в текст). Уровень чата увеличивается в зависимости от того, сколько голосов он получил, и с более высоким уровнем открываются новые возможности.
Истории
Админы групповых чатов могут публиковать истории, которые видны участникам чатов. Ответы на эти истории видны админам, на их основе можно начинать переписку.
Оформление чатов
Чаты, набравшие определённое количество голосов от участников, могут кастомизировать оформление — выбирать обложку, фон и прочее. Также можно устанавливать статус с помощью эмодзи, в том числе анимированных.
Наборы эмодзи
На определённом уровне в групповой чат можно добавить кастомные эмодзи, которые становятся доступны всем участникам этого чата.
Перевод видеосообщений в текст
Участники групповых чатов, достигших высокого уровня, получают возможность переводить в текст не только голосовые сообщения, но и видеосообщения.
Ништяки для бустеров
Участники чата, отдавшие голоса, благодаря которым чат получил новый уровень и дополнительные возможности, будут помечаться в переписке значком бустера, и им станут доступны дополнительные функции (например, игнор установленной для всех других паузы между отправкой сообщений).
По словам разработчиков, они планировали добавить в Telegram ещё пять нововведений, но они появятся позднее — в марте.
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