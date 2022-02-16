Далеко не у всех пользователей компьютеров установлены игры или специализированный софт для работы с графикой, видео и звуком, но то, без чего не обойтись никому — программы для работы с текстом и другими офисными документами. Самый популярный софт в этой категории — набор программ Office от компании Microsoft. Он установлен в общей сложности на 1,2 млрд компьютеров, то есть примерно у пятой части населения планеты. Включите любой ПК и вы с большой вероятностью увидите на рабочем столе знакомые иконки Word, Excel и PowerPoint.
Осенью прошлого года компания Microsoft выпустила Office 2021, и главная особенность этого набора программ заключается в возможности совместной удалённой работы с документами. Любые изменения и редактирования, вносимые в файл, сразу же видны всем, кто над ним работает, причём эта возможность предусмотрена не только в Word, но и в других программах, включая Excel и PowerPoint. Файлы для совместной работы хранятся в облаке OneDrive, а для доступа к ним требуется аккаунт Microsoft (который можно создать всего за несколько секунд).
Word, Excel, PowerPoint и другие программы из набора Office 2021 получили обновлённое оформление в стиле Windows 11, а также несколько новых возможностей, благодаря чему пользоваться ими стало ещё удобнее. Кроме того, непосредственно в программы Office интегрирована поддержка Teams — чата, в котором можно общаться с коллегами в переписке, с помощью звонков или по видеосвязи.
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