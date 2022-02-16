Далеко не у всех пользователей компьютеров установлены игры или специализированный софт для работы с графикой, видео и звуком, но то, без чего не обойтись никому — программы для работы с текстом и другими офисными документами. Самый популярный софт в этой категории — набор программ Office от компании Microsoft. Он установлен в общей сложности на 1,2 млрд компьютеров, то есть примерно у пятой части населения планеты. Включите любой ПК и вы с большой вероятностью увидите на рабочем столе знакомые иконки Word, Excel и PowerPoint.

Осенью прошлого года компания Microsoft выпустила Office 2021, и главная особенность этого набора программ заключается в возможности совместной удалённой работы с документами. Любые изменения и редактирования, вносимые в файл, сразу же видны всем, кто над ним работает, причём эта возможность предусмотрена не только в Word, но и в других программах, включая Excel и PowerPoint. Файлы для совместной работы хранятся в облаке OneDrive, а для доступа к ним требуется аккаунт Microsoft (который можно создать всего за несколько секунд).

Word, Excel, PowerPoint и другие программы из набора Office 2021 получили обновлённое оформление в стиле Windows 11, а также несколько новых возможностей, благодаря чему пользоваться ими стало ещё удобнее. Кроме того, непосредственно в программы Office интегрирована поддержка Teams — чата, в котором можно общаться с коллегами в переписке, с помощью звонков или по видеосвязи.

Сайт Keysfan проводит спецраспродажу, на которой лицензионный ключ для активации Windows 10 можно приобрести всего за $7,43, а лицензию на Office 2021 за $31,01. Доступны и другие продукты по сниженным ценам, а при использовании промокода можно получить дополнительную скидку до 62%. Покупать ключи у Keysfan гораздо выгоднее, чем напрямую у Microsoft.



Windows 11, Office 2021, Windows 10, Office 2019 по самым низким ценам

Если вы настраиваете только что купленный компьютер, и у вас нет действующей лицензии Office, вы можете купить её по очень выгодной цене. Если купить ключи Office 2021 для нескольких компьютеров, каждый из них обойдётся вам всего за $14,4!



Скидка 62% при покупке комплекта Windows + Office по промокоду SKF62

Ещё больше комплектов >>>


Windows со скидкой 50% (да, всего за полцены!) по промокоду SKF50

Ещё больше скидок на Windows >>>

Лучшие цены на софт для дома и работы. Скидка 62% по промокоду SKF62

Ещё больше скидок на Office >>>

Никогда не пытайтесь активировать продукцию Microsoft пиратским способом, это чревато неприятным последствиями: лицензия может слететь через несколько дней, а активатор может содержать вирус, который зашифрует или удалит с компьютера ценные данные. В случае Keysfan бояться нечего, этот сайт торгует только подлинными лицензионными ключами, с помощью которых можно получить пожизненную активацию продукта (за исключением программ, для которых предусмотрена временная подписка). Экономия в ценообразовании получается в том числе за счёт исключения посредников, складов и использования физических носителей, поскольку все ключи представлены только в электронном виде.

Keysfan направляет ключ для активации того или иного продукта по электронной почте, вы получаете его всего через несколько минут после оформления заказа. В письме приводится инструкция по активации продукта, а в том случае, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться к поддержке Keysfan по электронной почте Support@Keysfan.com или в чате на сайте, её специалисты с радостью придут вам на помощь.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Конференция Microsoft Build станет «цифровым» мероприятием Конференция Microsoft Build станет «цифровым» мероприятием

Как вернуть выбор редакции Windows 10 при установке с флешки Как вернуть выбор редакции Windows 10 при установке с флешки

В Windows 10 появится новый «Проводник». Вот так он выглядит В Windows 10 появится новый «Проводник». Вот так он выглядит