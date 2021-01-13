Typing findmy://items into Safari will take you to this hidden UI in Find My! pic.twitter.com/CakKBGEuNh — David Chu (@davidvanchu) January 13, 2021







Пользователи обнаружили скрытую функцию приложения «Локатор». Доступ к этой вкладке можно получить с помощью браузера Safari на iPhone, iPad или Mac.Чтобы получить доступ к скрытому разделу приложения «Локатор», нужно ввести в адресной строке браузера ссылку findmy: // items и предложениях нажать »Открыть». После этого вас перебросит к секретному разделу. Сообщается, что такая возможность присутствует только на iOS 14.3 и macOS 11.1.Ожидается, что AirTags помогут пользователям отслеживать свои личные вещи, такие как ключи, кошельки и рюкзаки. Также будет возможность получения уведомлений в случае увеличения расстояния между устройством с приложением «Локатор» и предметом с маячком. Таким образом неанонсированные гаджеты могут пресекать кражу ценных вещей. Предыдущие слухи указывали, что AirTags будут поддерживать сверхширокополосную связь для повышения точности определения местоположения.Apple случайно упомянула AirTags в ролике на своем YouTube-канале в апреле прошлого года, поэтому мы уверены в том, что компания работает над этим аксессуаром. Зачастую купертиновцы проводят первую презентацию года в марте, но есть вероятность, что маячки могут быть просто представлены на официальном сайте компании без каких-либо мероприятий.