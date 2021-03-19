





Ozon и AliExpress одновременно и независимо друг от друга запустили новую услугу. Они позволили покупателям приобретать товары небольшими партиями с дополнительными скидками.Продавцы могут сами указывать, какие товары участвуют в совместных покупках, и устанавливать размер скидки. Покупатели могут находиться в разных городах, доставка ничем не отличается от обычной покупки.В случае с Ozon пользователь выбирает товар, оплачивает его и ждёт, пока наберутся желающие приобрести то же самое. Минимальная партия — 10 штук, минимальная скидка — 20%. Если за 30 дней товар не соберёт нужное количество покупателей, заказ отменяется, а деньги возвращаются на карту. На первом этапе эта возможность доступна только в мобильном приложении Ozon, а в дальнейшем она появится в веб-версии маркетплейса.AliExpress добавил совместные покупки в мини-приложение соцсети «ВКонтакте». Пользователю нужно подписаться на товар, участвующий в такой продаже, и покупка состоится, если за два дня товар наберёт необходимое количество заинтересовавшихся людей. Продавец по своему усмотрению может одобрить продажу даже в том случае, если желающих было меньше заявленного количества. Доставка организуется как обычно — к каждому покупателю индивидуально.