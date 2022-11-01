Ozon

Ozon вернул очень древний, но удобный способ оплаты

Александр


Как заметил телеграм-канал Mobile-Review, на Ozon появилась возможность оплачивать покупки наличными деньгами при получении. Такой способ оплаты существовал на этой площадке очень давно, а затем был упразднён, так как покупатели предпочитали расплачиваться банковскими картами.

К преимуществам постоплаты относится то, что покупатель отдаёт деньги за товар, только когда точно уверен в том, что ему подходит эта вещь. Если товар оказался не таким, как он представлял, можно отказаться от покупки.

В настоящее время оплата наличными доступна не во всех городах и не для всех товаров. Продавцы могут самостоятельно выбрать, в каких регионах их товары будут продаваться с условиями постоплаты. Изначально предполагалось, что постоплата будет реализована только для товаров, которые требуют примерку (например, одежда и обувь), однако Ozon решил распространить её и на другие категории, в том числе электронику.

Пока россияне не начали массово совершать покупки в интернет-магазинах, наиболее распространённым способом оплаты был наложенный платёж — когда человек платит за товар в момент его получения на почте или в транспортной компании. Позже покупатели прониклись доверием к онлайн-площадкам и перестали бояться платить за товары заранее, не видя их вживую. В этом году Wildberries, «Яндекс Маркет», а теперь и Ozon вернули постоплату для некоторых категорий товаров на выбор продавцов.
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Комментарии

+4442
Carter_Mayers
Отличная новость, наличкой больше стимула у них доставлять быстрее заказы. Да и удобней частенько бывает, потому что деньги на карте больше нужны для оплаты онлайн-сервисов. Бесит когда не хватает на любимую игру и подписку и приходится тащиться к банкомату
2 часа назад в 19:17
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tellurian
+4655
tellurian Carter_Mayers
Для чего идти к банкомату? Переводы между своими счетами в разных банках комиссии.
Я вот думаю переходить на наличные только из-за доступа военкоматов к данным ФНС. Чтобы меньше отследить могли.
С другой стороны, по телефону легко могут сделать и так.
2 часа назад в 19:44
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tellurian
+4655
tellurian st00p1dm0nkey
Сегодня новость вышла. Что ПФР, ФНС и другие будут передавать данные.
16 минут назад
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tellurian
+4655
tellurian
Так при оплате их картой дешевле покупать.
2 часа назад в 19:43
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