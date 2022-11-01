Ozon вернул очень древний, но удобный способ оплаты

Как заметил
телеграм-канал Mobile-Review, на Ozon появилась возможность оплачивать покупки наличными деньгами при получении. Такой способ оплаты существовал на этой площадке очень давно, а затем был упразднён, так как покупатели предпочитали расплачиваться банковскими картами.
К преимуществам постоплаты относится то, что покупатель отдаёт деньги за товар, только когда точно уверен в том, что ему подходит эта вещь. Если товар оказался не таким, как он представлял, можно отказаться от покупки.
В настоящее время оплата наличными доступна не во всех городах и не для всех товаров. Продавцы могут самостоятельно выбрать, в каких регионах их товары будут продаваться с условиями постоплаты. Изначально предполагалось
, что постоплата будет реализована только для товаров, которые требуют примерку (например, одежда и обувь), однако Ozon решил распространить её и на другие категории, в том числе электронику.
Пока россияне не начали массово совершать покупки в интернет-магазинах, наиболее распространённым способом оплаты был наложенный платёж — когда человек платит за товар в момент его получения на почте или в транспортной компании. Позже покупатели прониклись доверием к онлайн-площадкам и перестали бояться платить за товары заранее, не видя их вживую. В этом году Wildberries, «Яндекс Маркет», а теперь и Ozon вернули постоплату для некоторых категорий товаров на выбор продавцов.