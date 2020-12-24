Маркетплейс с китайскими товарами Pandao от Mail.ru Group сообщил о закрытии. Он прекратил принимать заказы с 15 декабря.
Сообщается, что сервис продолжит поддержку пользователей до тех пор, пока они находятся в ожидании оплаченных товаров. Pandao пообещал активным пользователям промокод со скидкой в AliExpress. Его разошлют по электронной почте.
Сайт Pandao продолжит работать, но на нём не будет каких-либо товаров. Приложение маркетплейса продолжат использовать в качестве площадки для различных тестов.
Сервис Similarweb показывает, что в ноябре 2020 года количество посещений Pandao составило 530 тыс. раз. Этот показатель падает с августа этого года. Напомним, маркетплейс был запущен в 2017 году в качестве аналога AliExpress.
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