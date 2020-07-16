Основатель Telegram Павел Дуров в своём канале похвалился популярностью мессенджера и поблагодарил всех пользователей. По версии App Annie приложение заняло 8 строчку в мировом рейтинге по количеству загрузок за второй квартал 2020 года.

Рейтинг

«Telegram входит в десятку самых загружаемых и самых популярных приложений в мире.

Спасибо, что любите нас и рассказываете своим друзьям о Telegram.

С каждым новым пользователем Telegram власть возвращается от корпораций к людям», — Павел Дуров.

Стоит отметить, что ближайший конкурент Telegram — мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp занимает четвертое место в рейтинге самых загружаемых приложений и второе в топе по количеству активных пользователей.


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Павел Дуров Павел Дуров

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