«Telegram входит в десятку самых загружаемых и самых популярных приложений в мире.



Спасибо, что любите нас и рассказываете своим друзьям о Telegram.



С каждым новым пользователем Telegram власть возвращается от корпораций к людям», — Павел Дуров.







Основатель Telegram Павел Дуров в своём канале похвалился популярностью мессенджера и поблагодарил всех пользователей. По версии App Annie приложение заняло 8 строчку в мировом рейтинге по количеству загрузок за второй квартал 2020 года.Стоит отметить, что ближайший конкурент Telegram — мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp занимает четвертое место в рейтинге самых загружаемых приложений и второе в топе по количеству активных пользователей.