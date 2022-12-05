Павел Дуров придумал, как заманить любого на Telegram Premium



Условия платной подписки Telegram премиум получили два преимущества перед обычным использованием. Об этом пишет Telegram Info.



Согласно источнику, у подписчиков Telegram Premium теперь появятся привилегии в вопросе конфиденциальности. Речь идет о тех случаях, когда кто-то случайно или намеренно пожаловался на ваш Telegram-аккаунт, отправив разработчикам метку «спам». В таком случае мессенджер может ограничить вас на определенное время или даже навсегда — но с помощью Premium-подписки можно избежать такой участи.



Теперь у подписчиков Telegram Premium есть возможность реже попадать под блокировку за спам, а в случае попадания — избавиться от нее быстрее, чем обычные пользователи. Кроме того, официальный бот @spambot предоставляет премиум-пользователям больше информации о причинах блокировки, тогда как обычным людям эта информация недоступна.



Если пользователь с бесплатным аккаунтом попадет под спам-блокировку, ему придет сообщение от @spambot с предложением подключить Premium, ведь «с ней у аккаунта меньше ограничений».



Источник отмечает, что описанные нововведения вступят в силу после выхода Telegram 9.2 и считает, что с того момента может произойти рост ошибочных блокировок в связи с обновленной антиспам-системой.