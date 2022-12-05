Telegram Premium

Павел Дуров придумал, как заманить любого на Telegram Premium

Олег

Telegram


Условия платной подписки Telegram премиум получили два преимущества перед обычным использованием. Об этом пишет Telegram Info.

Согласно источнику, у подписчиков Telegram Premium теперь появятся привилегии в вопросе конфиденциальности. Речь идет о тех случаях, когда кто-то случайно или намеренно пожаловался на ваш Telegram-аккаунт, отправив разработчикам метку «спам». В таком случае мессенджер может ограничить вас на определенное время или даже навсегда — но с помощью Premium-подписки можно избежать такой участи.

Теперь у подписчиков Telegram Premium есть возможность реже попадать под блокировку за спам, а в случае попадания — избавиться от нее быстрее, чем обычные пользователи. Кроме того, официальный бот @spambot предоставляет премиум-пользователям больше информации о причинах блокировки, тогда как обычным людям эта информация недоступна.

Если пользователь с бесплатным аккаунтом попадет под спам-блокировку, ему придет сообщение от @spambot с предложением подключить Premium, ведь «с ней у аккаунта меньше ограничений».

Источник отмечает, что описанные нововведения вступят в силу после выхода Telegram 9.2 и считает, что с того момента может произойти рост ошибочных блокировок в связи с обновленной антиспам-системой. 

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Источник:
TG Info
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