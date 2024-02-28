Павел Дуров рассказал, как можно обогатиться в Telegram

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Создатель мессенджера сообщает, что в марте владельцы Telegram-каналов начнут получать прибыль от размещения рекламы. Но есть нюанс.Мессенджер будет выплачивать 50% от рекламы, которая будет размещаться в канале через рекламную платформу Telegram. Выплачивать прибыль будут с помощью криптовалюты TON.Запуск монетизации анонсировано на март, почти в 100 странах мира. Подробного списка пока нет.Также автор поста подчеркнул, что Telegram-каналы ежемесячно генерируют 1 трлн просмотров, но только 10% из них монетизируются с помощью рекламы.