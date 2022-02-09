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Выход Call of Duty уже стал ежегодным событием для фанатов серии. Activision никогда не жалели средств на создание и продвижение одного из главных шутеров современности, но если догадки окажутся правдой, то в этом году нас ждет самое грандиозное событие.

Обновление серии Modern Warfare 2019 года, вернуло сообществу полюбившихся персонажей и задало новую планку реализма франшизы. Хотя Activision не давала официальных заявлений о перезапуске сиквела, все догадки указывают на то, что следующей частью будет именно Modern Warfare 2. 

Инсайдер, который ранее делился подробностями о выходе игры утверждает, что Call of Duty: Modern Warfare 2 станет самым дорогостоящим проектом за всю историю Activision. Бюджет шутера составит 250— 300 миллионов долларов считает пользователь с ником RalfsValve. 


Приблизительные сроки выхода игры неизвестны, но если договор между Microsoft и Activision Blizzard не внесут свои коррективы в планы издателя, то очередную часть Call of Duty следует ожидать к концу текущего года. Как обычно, шутер будет доступен владельцам ПК и консолей обоих поколений.


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