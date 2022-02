Call of Duty: Modern Warfare II’s budget is now purported to range between $250-300 million USD pic.twitter.com/yCLBnNrN03">https://t.co/yCLBnNrN03">pic.twitter.com/yCLBnNrN03 — Ralph (@RalphsValve) February">https://twitter.com/RalphsValve/status/1490770470609858565?ref_src=twsrc%5Etfw">February 7, 2022







Выход Call of Duty уже стал ежегодным событием для фанатов серии. Activision никогда не жалели средств на создание и продвижение одного из главных шутеров современности, но если догадки окажутся правдой, то в этом году нас ждет самое грандиозное событие.Обновление серии Modern Warfare 2019 года, вернуло сообществу полюбившихся персонажей и задало новую планку реализма франшизы. Хотя Activision не давала официальных заявлений о перезапуске сиквела, все догадки указывают на то, что следующей частью будет именно Modern Warfare 2.Инсайдер, который ранее делился подробностями о выходе игры утверждает, что Call of Duty: Modern Warfare 2 станет самым дорогостоящим проектом за всю историю Activision. Бюджет шутера составит 250— 300 миллионов долларов считает пользователь с ником RalfsValve.Приблизительные сроки выхода игры неизвестны, но если договор между Microsoft и Activision Blizzard не внесут свои коррективы в планы издателя, то очередную часть Call of Duty следует ожидать к концу текущего года. Как обычно, шутер будет доступен владельцам ПК и консолей обоих поколений.