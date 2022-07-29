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Первые кадры из «Смуты»: такой будет патриотическая консольная стратегия

Александр


Новосибирская студия Cyberia Nova поделилась новостями о разработке игры «Смута» (на её создание из российского бюджета был выделен грант более чем на 260 миллионов рублей). Опубликована дорожная карта проекта, выложены скриншоты с изображениями некоторых персонажей, видео с их анимацией, а также немного рассказано о сюжете игры.

В сюжет игры «Смута» положен исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. По сюжету, князь Юрий Милославский вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским участвует в формировании второго ополчения и борьбе с польскими войсками. Разработчики вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima, поскольку в ней схожая идея — борьба патриотов против захватчиков. Геймеры также могут найти некоторое сходство графики и механики с Assassins Creed и «Ведьмаком».

Особенности игры «Смута»:

  • Погружение в культуру Европы XVII века и в события Смутного времени
  • Сюжет разворачивается в существующих или в существовавших в прошлом исторических локациях (Китай-город или Семиверхая башня)
  • Возможность вариативного прохождения части миссий: через боестолкновения, в скрытом режиме или с использованием дипломатии
  • Возможность выполнять отдельные квесты можно за героев из враждующих лагерей
  • Зрелищные битвы с использованием холодного и огнестрельного оружия, благодаря умениям персонажа и способностям использовать интерактивное игровое окружение.
  • Возможность принимать участие в боевых операциях (оборона или штурм локаций)
  • Ритмичная и логичная боевая система с низким порогом входа, но с вариативностью навыков и возможностей

По главной сюжетной линии можно будет играть за князя Милославского, но в процессе игры появится возможность примерить на себя и другие исторические роли. Помимо Милославского, в игре будут монах-чернец Агафон, князь Пожарский, Марина Мнишек, оба Лжедмитрия, князь Скопин-Шуйский, царевна Ксения Годунова, шведский граф Якоб Делагарди, воевода Ляпунов, король Сигизмунд III и Хан Ураз Мухаммед.
Игроку предстоит пройти несколько сражений: битву под Кромами, Зарайскую битву, Троицкую осаду, Московское восстание 1611 года, осаду Смоленска, Московскую битву 1612 года, разгром Тушинского лагеря и осаду Пскова. В игре будет несколько сторон конфликта, в том числе армия Ивана Болотникова, первое и второе Русское ополчение, Польское войско, войско Шуйского, армии двух Лжедмитриев и Шведские войска. Сюжет будет разбит на девять связанных между собой кампаний, повествование начнётся в 1601 году во времена Бориса Годунова, а закончится в 1617 году с завершением русско-шведской войны.



Судя по дорожной карте, на игру в общей сложности будет потрачено около 20 миллионов долларов. Её релиз состоится в 2024 году, причём сначала разработчики планируют выпустить консольные версии и лишь затем может появиться вариант для ПК.

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Комментарии

Mers
+4033
Mers
Так и не понял, какой будет игра. Модели очень тщательно нарисованы и анимированы. Ниже, малополигональная моделька из стратегии.
Сегодня в 13:25
#
+158
den3221
Все движения как у персонажа на экране загрузки из assassin creed walhalla.
Сегодня в 13:55
#
Tigrolik
+484
Tigrolik den3221
Жалкий плагиат🤷🏻‍♂️
Сегодня в 15:03
#
Tigrolik
+484
Tigrolik
Можно будет грабить корованы👍
Сегодня в 15:02
#