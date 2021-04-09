«Общие» (информация, относящаяся к учетной записи, автоматическое обновление, параметры автоматического воспроизведения видео и другие параметры)

«Пользовательские элементы управления» (управление отпечатками пальцев и аутентификация при покупке)

«Семья» (родительский контроль и руководство для родителей)

«О программе» (здесь содержится информация о версии приложения)







Компания Google обновила Play Маркет — магазин, из которого можно скачивать приложения, игры и прочий контент (фильмы, книги). Обновление уже доступно для большей части пользователей.Это один из самых крупных редизайнов Play Маркета за последнее время, изменениям подверглись почти все элементы приложения. Слева от строки поиска больше нет гамбургер-меню, а для того, чтобы перейти к вашим приложениям, играм, способам оплаты и прочему, нужно коснуться фотографии профиля.Меню настроек разделено на четыре категории:Play Маркет обновится на всех пользовательских устройствах в ближайшее время. Если это не произошло, откройте системные настройки, перейдите в список установленных приложений, найдите Play Маркет (он же Google Play) и принудительно остановите его работу. После этого снова запустите Play Маркет — должен появиться новый дизайн.В настоящее время редизайн затронул основную часть интерфейса Play Маркета, а страницы игр, приложений и другого контента остались нетронуты. Не исключено, что Google внесёт изменения и в их оформлении. По традиции это может быть сделано накануне или во время проведения конференции для разработчиков I/O. В этом году мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 18 по 20 мая. На нём будет представлена новая версия Android, которая уже проходит тестирование как внутри Google, так и силами сторонних разработчиков и энтузиастов.