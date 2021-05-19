





Как и предсказывали многочисленные слухи и утечки, компания Nvidia представила видеокарты RTX 3000 (Ampere) с обновленным антимайнинговым механизмом. В новую линейку LHR (Lite Hash Rate) вошли RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080, и они будут добывать популярную криптовалюту эфир на 50% медленнее обычных версий этих же видеокарт. При этом в играх все будет без изменений.К тому же новая защита устроена сложнее: все вышеуказанные видеокарты получили новый чип с антимайнинговым механизмом и новый PCI ID, поэтому они совместимы только с новым драйвером Nvidia 446.47 (и, разумеется, будущими). Также, что интересно, RTX 3090 пока остается без такой защиты от майнинга — возможно, для топа Ampere она появится в будущем.Nvidia сообщает, что такие видеокарты поступят в продажу уже в конце мая, и на коробке будет четко прописано, что они принадлежат линейке LHR. По словам компании, это «еще один шаг к тому, чтобы карты GeForce стали доступны геймерам».Впрочем, стоит отметить, что ограничение работает только при майнинге эфира. И это, к сожалению, не единственная криптовалюта, которую выгодно добывать на видеокартах, хотя и самая популярная. Так что решение Nvidia полностью проблему дефицита не решит — но, скорее всего, как минимум его ослабит.