Похороны WinRAR отменяются: встроенный архиватор Windows 11 разочаровал пользователей низкой скоростью

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Компания Microsoft добавила в одну из последних тестовых сборок Windows 11 (23H2) встроенную функцию распаковки архивов RAR, TAR, 7Z и других форматов. Как оказалось, полноценно заменить привычный WinRAR она не сможет.Портал NeoWin протестировал скорость встроенного распаковщика архивов в Windows 11 с WinRAR. Для этого автор скачал огромный архив на 24 ГБ с сайта Microsoft и упаковал его файлы в три формата: RAR, 7Z и TAR со степенью сжатия 50%. Первое тестирование проводилось на ПК с AMD Ryzen 5 2600, 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и SSD Samsung 980 на 500 ГБ. Затем эксперимент повторили на ноутбуке с процессором Intel Core i3-1125G4, 16 ГБ DDR4-3200 и твердотельным накопителем NVMe ёмкостью 500 ГБ.Как видно на графиках, Проводник в Windows 11 не уступил приложениям WinRAR и NanaZIP в распаковке архивов TAR. Однако он оказался в три раза медленнее при распаковке RAR-архива и в целых 7 раз хуже справился с файлом 7z.