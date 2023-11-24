Полиция блокировала работу склада Wildberries. В ближайшие дни покупки можно не ждать

Александр


Полиция и Росгвардия пришли на склад Wildberries в Электростали и задержали работающих там людей. Из-за этого сбор и сортировка товаров стала невозможна.

По словам пресс-службы Wildberries, работа маркетплейса была парализована, что грозит продавцам «миллиардными убытками». К работе на складе не могут приступить около восьми тысяч сотрудников, возникли перебои с получением и отгрузкой товаров. При этом Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».

Силовики выявляют нелегальных мигрантов и отвозят их в отделения полиции на проверку. Пресс-служба МВД сообщила, что за нарушение миграционного законодательства были оштрафованы 16 человек на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, троих из них собираются депортировать на родину. Работники склада, опоздавшие на работу, радуются, им повезло больше других: увидев скопление полицейских, которые проводили задержания, они разворачивались и возвращались домой.

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Комментарии

kardigan
+3262
kardigan
Сколько нелегалов развернулись и свалили , увидев полицейских и сколько просто не пошло услышав звонок друганов!
Операция прошла успешно! Нужно лиш хорошенько штрафануть компанию и делать проверки почаще.
минуту назад
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