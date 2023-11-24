Полиция блокировала работу склада Wildberries. В ближайшие дни покупки можно не ждать

Полиция и Росгвардия пришли на склад Wildberries в Электростали и задержали работающих там людей. Из-за этого сбор и сортировка товаров стала невозможна.
По словам пресс-службы Wildberries, работа маркетплейса была парализована, что грозит продавцам «миллиардными убытками». К работе на складе не могут приступить около восьми тысяч сотрудников, возникли перебои с получением и отгрузкой товаров. При этом Wildberries «находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов».
Силовики выявляют нелегальных мигрантов и отвозят их в отделения полиции на проверку. Пресс-служба МВД сообщила, что за нарушение миграционного законодательства были оштрафованы 16 человек на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, троих из них собираются депортировать на родину. Работники склада, опоздавшие на работу, радуются, им повезло больше других: увидев скопление полицейских, которые проводили задержания, они разворачивались и возвращались домой.
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