





Пользователи новых TWS-наушников от Samsung в Южной Корее стали массово жаловаться на то, что Galaxy Buds Pro вызывают у них различные болезни ушей, вплоть до воспаления и нагноения. Что интересно, в этой модели Samsung как раз обновила корпус наушников, сделав их более эргономичными и тем самым уменьшив контакт между гарнитурой и ухом, снижая ощущение инородного тела в ушном проходе.В ответ на жалобы корейский техногигант ответил, что Galaxy Buds Pro, как и все другие наушники Samsung, прошли все необходимые испытания в международных организациях, и те не выявили никакого негативного влияния на здоровье. Однако, что интересно, компания признает, что ее новые эргономичные наушники все-таки достаточно велики и могут вызывать дискомфорт при длительном ношении, включая образование влаги в ушном проходе, которая в запущенных случаях может привести к воспалению.Поэтому Samsung рекомендует регулярно чистить и дезинфицировать наушники и сохранять сухость ушных проходов. Более того, компания добавляет, что при производстве Galaxy Buds Pro используется акрилат и никель, поэтому людям с аллергией на эти вещества лучше воздержаться от длительного ношения этих наушников.