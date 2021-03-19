Xe HPG microarchitecture teaser = 🍬👀 pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021







Компания Intel продолжает подогревать интерес к своим десктопным видеокартам, и это не удивительно: если ей удастся выпустить хорошие GPU, то на этом рынке впервые за долгое время наконец-то появится сильный третий игрок. И теперь компания показала небольшой тизер своего нового видеочипа Xe HPG, в котором оставила пару пасхалок.Во-первых, это двоичный код. С ним все просто: переведя его в привычный нам десятеричный вид, можно получить IP-адрес 35.160.237.208, который ведет на страницу анонса нового мероприятия Intel, посвященного видеокартам. Оно случится уже 26 марта — возможно, тогда мы узнаем больше подробностей о новых GPU. Во-вторых, это надпись 79.0731W. Тут пока разгадки нет: предположительно, это зашифрованная дата, 31 неделя 2021 года, которая выпадает на начало августа — возможно, тогда начнутся продажи новинки.По слухам, чип Xe HPG получит 512 потоковых процессоров — это в 6 раз больше, чем у текущего Xe LP, который можно встретить в том числе как интегрированную графику в мобильных процессорах Intel 11-ого поколения (Tiger Lake), где она хорошо себя показывает. По расчетам, такая видеокарта может догнать по производительности даже Nvidia GeForce RTX 3060 Ti — а ведь этого уровня достаточно для комфортной игры в том числе в 1440р с высокими настройками графики.