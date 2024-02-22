Представлен новый формат SIM-карт — rSIM

Сотовые операторы Deutsche Telekom (Германия) и Tele2 (Швеция) разработали новый формат SIM-карты. Новинка получила название rSIM (resilient SIM или «устойчивая SIM-карта»).
Главное преимущество rSIM заключается в возможности использовать две SIM-карты в тех устройствах, которые формально не поддерживают эту функцию. Для этого задействуется автономный мониторинг подключения к сетям и переключение между операторами для обеспечения более стабильной связи. В памяти rSIM хранятся независимые модули двух операторов связи: один оператор является основным, а переключение ко второму происходит в случае сбоя сети у первого или исчезновения сигнала от него.
rSIM не найдёт применение в смартфонах и сотовых телефонах, поскольку многие из них и без того поддерживают установку двух SIM-карт, пользователю хочется самостоятельно выбирать, какую SIM-карту задействовать для тех или иных действий, и необходим одновременный доступ к сетям сразу двух операторов. Эта технология будет применяться в гаджетах интернета вещей — эти устройства более миниатюрные, и им требуется постоянное соединение с сетью без перебоев. Кроме того, она сможет использоваться в других сферах и отраслях, в том числе в системах умного города и промышленной автоматизации.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым