Представлен новый формат SIM-карт — rSIM

Александр
Фото: Unsplash


Сотовые операторы Deutsche Telekom (Германия) и Tele2 (Швеция) разработали новый формат SIM-карты. Новинка получила название rSIM (resilient SIM или «устойчивая SIM-карта»).

Главное преимущество rSIM заключается в возможности использовать две SIM-карты в тех устройствах, которые формально не поддерживают эту функцию. Для этого задействуется автономный мониторинг подключения к сетям и переключение между операторами для обеспечения более стабильной связи. В памяти rSIM хранятся независимые модули двух операторов связи: один оператор является основным, а переключение ко второму происходит в случае сбоя сети у первого или исчезновения сигнала от него.

rSIM не найдёт применение в смартфонах и сотовых телефонах, поскольку многие из них и без того поддерживают установку двух SIM-карт, пользователю хочется самостоятельно выбирать, какую SIM-карту задействовать для тех или иных действий, и необходим одновременный доступ к сетям сразу двух операторов. Эта технология будет применяться в гаджетах интернета вещей — эти устройства более миниатюрные, и им требуется постоянное соединение с сетью без перебоев. Кроме того, она сможет использоваться в других сферах и отраслях, в том числе в системах умного города и промышленной автоматизации.
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Комментарии

John Doe
+690
John Doe
"rSIM не найдёт в смартфонах и сотовых телефонах" — не пробовали перечитывать свои тексты перед публикацией? Попробуйте, это бывает полезно!
Сегодня в 10:13
#
+228
Holldann John Doe
Никогда не вычитывали и вот опять!
Сегодня в 10:22
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st00p1dm0nkey
+4296
st00p1dm0nkey John Doe
Не путайте писателя с читателем 😉🤣
Сегодня в 10:28
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