Как MagSafe, только круче: зарядные устройства с Qi2 от Belkin и Anker будут работать с iPhone и Android

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За создание аксессуаров взялись бренды Belkin, Anker, Mophie и Aircharge. Появление устройств с новым стандартом обещают уже в этом году.Консорциум Wireless Power Consortium сообщает, что тестирование проходят более 100 новых устройств от разных производителей. Часть из них будет готова к новогодним праздникам.В WPC утверждают, что по принципу работы технология Qi2 схожа с MagSafe. Аксессуары будут сочетаться с устройствами, что повысит энергоэффективность и ускорит зарядку. Также Qi2 будет работать с устройствами и аксессуарами MagSafe по умолчанию.Первые модели будут предназначены для линейки iPhone 15, но учитывая, что беспроводной стандарт Qi 2.0 уже готов, можно ожидать поддержку Android-смартфонов уже в следующем году.