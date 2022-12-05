Пригожин призывает Генпрокуратуру заблокировать YouTube

Российский предприниматель Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру проверить деятельность YouTube, а также применить «самые жёсткие меры» в отношении крупнейшего в мире видеохостинга.Он также обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google.Стоит отметить, что глава Минцифры Максут Шадаев неоднократно опровергал слухи о возможной блокировке видеохостинга Youtube на территории страны.