YouTube Россия

Пригожин призывает Генпрокуратуру заблокировать YouTube

Фархад

YouTube

Российский предприниматель Евгений Пригожин призвал Генпрокуратуру проверить деятельность YouTube, а также применить «самые жёсткие меры» в отношении крупнейшего в мире видеохостинга.

«Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе», — говорится в официальном заявлении Пригожина, опубликованном в Telegram-канале компании «Конкорд».

Он также обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google.

Стоит отметить, что глава Минцифры Максут Шадаев неоднократно опровергал слухи о возможной блокировке видеохостинга Youtube на территории страны.
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Источник:
Ведомости
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