





После успешного выхода Nintendo Switch многие производители тоже решили сделать свои портативные консоли, так как устройство японской компании показало, что даже компактные девайсы вполне могут тянуть топовые игры прошлых лет и даже современности. Однако далеко не все такие задумки дожили до релиза, но у новой One Netbook OneXplayer есть все шансы попасть в руки пользователей.Все дело в том, что эта консоль доступна пока только на Indiegogo, но уже собрала 4400% от запрошенной суммы в 100 000 долларов. С учетом того, что компания уже несколько лет продает такие необычные устройства, велик шанс, что и в этом случае она сдержит обещание и начнет поставки в середине лета.Но что в этой консоли так зацепило пользователей? Во-первых, она имеет отличный экран с диагональю в 8.4'' и разрешением 2560х1600. Во-вторых, она работает на обычной Windows 10, то есть можно поставить на нее любые игры из различных цифровых магазинов — места точно хватит, так как в топовой версии консоль оснащается SSD на 2 ТБ.Ну и вишенка на торте — это процессор. На выбор доступно три решения Intel последнего поколения, это Core i5-1135G7, Core i7-1165G7 или Core i7-1185G7. Дискретной графики в портативной консоли, конечно, нет, но и интегрированная Iris Xe оказалась очень мощной: она существенно обгоняет базовую дискретную Nvidia GeForce GT 1030, и, если верить таблице протестированных игр на OneXplayer, способна тянуть даже тяжелый Cyberpunk 2077 с консольным FPS.Что касается ОЗУ, то ее объем — 16 ГБ LPDDR4x-4266, так что препятствием для запуска игр недостаток памяти не станет. Кроме того, консоль может похвастаться очень емким АКБ на 59 Вт*ч, поддержкой Wi-Fi 6, сканером отпечатков пальцев и USB4.Единственное, что не радует, так это габариты и вес: 288 х 130 х 21 мм и 820 грамм — долго держать на весу такую консоль будет не слишком приятно. Это плата за активное охлаждение с двумя вентиляторами и емкий аккумулятор. Стоимость также немаленькая: в переводе на рубли от 60 до 110 тысяч в зависимости от CPU и объема SSD.