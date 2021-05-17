





Мы уже привыкли к тому, что большинство компьютеров имеют активное охлаждение с вентиляторами. Увы, такова плата за мощный CPU — большинство решений Intel и AMD имеют теплопакеты от 35 Вт, отвести которые пассивно сложно. Сложно, но возможно — это продемонстрировала компания Сirrus7 с компьютером под названием Incus.Этот мини-ПК может похвастаться тем, что его корпус больше чем на половину представляет собой радиатор, поэтому он способен охладить даже мощные процессоры пассивно. А выбор тут достаточно велик: это решения AMD и Intel с теплопакетом до 65 Вт, то есть вплоть до 8-ядерного Core i9-11900 или AMD Ryzen Pro 7 4650G. Разумеется, дискретной графики в мини-ПК нет, однако интегрированные Vega и UHD 750 легко справятся даже с 8К-видео и простой обработкой графики.Объем ОЗУ колеблется от 4 до 64 ГБ, есть два NVMe слота под SSD (предлагается установка быстрых накопителей Samsung до 2 ТБ каждый). Кроме того, есть два отсека для SATA жестких дисков, также возможно добавить VESA-крепление, чтобы спрятать мини-ПК за монитором. Также при желании можно добавить поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6.Что касается портов, то в наличии один USB 3.1 Gen1 Type-C, два USB 3.1 Gen1 Type-A, разъемы для наушников и микрофона, VGA, HDMi, DisplayPort и Gigabit LAN. Стоимость минимальной версии с 2-ядерным CPU, 4 ГБ ОЗУ и без SSD стартует с €499, за топовую версию с Core i9, 64 ГБ памяти и парой NVMe SSD придется отдать порядка €2400. Из операционных систем доступны Ubuntu, Linux Mint или Windows 10.