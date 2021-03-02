





Мы привыкли к тому, что в дорогих смартфонах в основном используют стекло и металл, что делает их достаточно тяжелыми. К тому же для придания им необходимой жесткости приходится делать телефоны еще и достаточно толстыми. Однако создатели Carbon 1 MK II пошли другим путем: они использовали корпус из крепкого углеродного волокна, что позволило снизить вес 6'' смартфона всего до 125 грамм, а толщину — до 6.3 миллиметров.На создание технологии HyRECM, которая позволяет производить материал, сочетающий углеродные волокна с композитным веществом, компания Carbon Mobile потратила 4 года. При этом новое вещество, в отличие от металла, хорошо пропускает радиоволны, к тому же создать из него корпус можно всего за полчаса путем формовки.Что касается технических характеристик, то Carbon 1 MK II работает на базе не самой новой SoC Helio P90 (12 нм, 2x Cortex-A75 @ 2,2 ГГц + 6x A55 @ 2,0 ГГц) вместе с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ накопителем UFS 2.1. Дисплей имеет диагональ 6'', изготовлен по технологии AMOLED и имеет разрешение 1080 х 2160. Его защищает от повреждений стекло Gorilla Glass Victus.Емкость аккумулятора не радует — всего 3000 мАч, однако поддерживается быстрая зарядка (50% за полчаса). Также смартфон умеет работать с двумя SIM-картами, есть поддержка Wi-Fi 5 и Blueooth 5.0. Разъема для наушников нет, зато есть NFC и сканер отпечатков пальцев. Установлены две задние камеры на 16 МП каждая и одна фронтальная на 20 МП.Работает Carbon 1 MK II под управлением Android 10, обновление до Android 11 выйдет во втором квартале этого года. Более того, компания обещает поддерживать свой гаджет на протяжение двух лет.На данный момент доступен предзаказ на официальном сайте, поставки начнутся в конце марта. Стоимость новинки достаточно высока — 800 евро (71 000 рублей), однако это плата за уникальный карбоновый корпус.