





GPD — одна из немногих компаний, которая продолжает создавать миниатюрные ноутбуки, причем делает это уже несколько лет. В ее арсенале есть даже относительно игровые модели с встроенными джойстиками и достаточно мощной интегрированной графикой, которая способна тянуть большинство относительно современных игр в HD.Но сегодня речь пойдет о сугубо рабочем гаджете, который по своим возможностям обходит и некоторые крупные ноутбуки. Посудите сами — 6'' GPD microPC обладает богатым набором разъемов: есть три USB-A 3.1, один USB-C, Ethernet, HDMI 2.0, 3.5 мм джек для наушников, картридер и даже COM-порт! И все это помещается в крохе с габаритами 153 х 113 х 23,5 мм и массой 440 грамм.Сам девайс не является новым, однако GPD представила более мощную его версию. Так, теперь малыш работает на 4-ядерном Intel Celeron N4120. И хотя это представитель слабой «атомной» линейки, он все еще без проблем справится с серфингом в интернете и простой работой, а его интегрированная видеокарта может воспроизводить даже видео в 4К. Объем ОЗУ — достаточные для такого лэптопа 8 ГБ, емкость SSD составляет 256 ГБ.При этом GPD microPC — полноценный ноутбук с клавиатурой и тачпадом, работающий под управлением Windows 10 (при желании можно поставить Linux в виде Ubuntu Mate). Прокачанную версию уже можно купить в Китае (на AliExpress тоже есть), стоимость составляет около 445 долларов (33 000 рублей).