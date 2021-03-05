GPD — одна из немногих компаний, которая продолжает создавать миниатюрные ноутбуки, причем делает это уже несколько лет. В ее арсенале есть даже относительно игровые модели с встроенными джойстиками и достаточно мощной интегрированной графикой, которая способна тянуть большинство относительно современных игр в HD.

Но сегодня речь пойдет о сугубо рабочем гаджете, который по своим возможностям обходит и некоторые крупные ноутбуки. Посудите сами — 6'' GPD microPC обладает богатым набором разъемов: есть три USB-A 3.1, один USB-C, Ethernet, HDMI 2.0, 3.5 мм джек для наушников, картридер и даже COM-порт! И все это помещается в крохе с габаритами 153 х 113 х 23,5 мм и массой 440 грамм.

Набор портов — мечта разъездного сисадмина.

Сам девайс не является новым, однако GPD представила более мощную его версию. Так, теперь малыш работает на 4-ядерном Intel Celeron N4120. И хотя это представитель слабой «атомной» линейки, он все еще без проблем справится с серфингом в интернете и простой работой, а его интегрированная видеокарта может воспроизводить даже видео в 4К. Объем ОЗУ — достаточные для такого лэптопа 8 ГБ, емкость SSD составляет 256 ГБ.

При этом GPD microPC — полноценный ноутбук с клавиатурой и тачпадом, работающий под управлением Windows 10 (при желании можно поставить Linux в виде Ubuntu Mate). Прокачанную версию уже можно купить в Китае (на AliExpress тоже есть), стоимость составляет около 445 долларов (33 000 рублей).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS

Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста