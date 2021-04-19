





Использование нитрида галлия в блоках питания привело к появлению большого числа компактных GaN-зарядок: если раньше зарядный блок на сотню ватт был достаточно объемным кирпичом, то теперь это сравнительно небольшое устройство размером с банковскую карту.Однако компания AOHi пошла еще дальше и представила зарядку Magcube 30W. Она весит всего 42 грамма и имеет размеры 28 x 28 x 32 мм, что сравнимо с 5-ваттным зарядным устройством Apple. Но при этом новинка через единственный USB-C порт способна выдать 30 Вт и с помощью светодиода сигнализировать о скорости и ходе зарядки.AOHi сообщает, что их Magcube 30W поддерживает множество зарядных протоколов: например, линейка iPhone 12 способна заряжаться от него с мощностью в 20 Вт. Также поддерживаются Power Delivery 3.0, PPS, Apple 2.4, BC 1.2 и Quick Charge 4.0+, устройство может заряжать Nintendo Switch и имеет специальный режим зарядки низким током для носимых гаджетов, таких как наушники или умные браслеты.AOHi Magcube 30W уже можно найти в продаже по цене приблизительно 30 долларов (2300 рублей).