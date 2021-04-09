





Беспроводные наушники, особенно AirPods, любят накапливать грязь и ушную серу. Вычищать их руками — занятие не очень приятное, поэтому стартап Cardlax представил на краудфандинговой площадке Kickstarter свою разработку под названием EarBuds Washer. По сути это стиральная машинка. Для беспроводных наушников.Создатели утверждают, что благодаря резиновым вставкам помыть получится практически любые TWS-наушники, а сам процесс займет всего несколько минут. В рамках краудфандинговой компании купить одну такую машинку можно за $40, а четыре отдадут за $100.Что любопытно, все внутренние элементы сделаны съемными и прорезиненными, чтобы их можно было легко снять и помыть. Но в любом случае их можно купить по 7 долларов за набор. К слову, стиральная машинка пользователям понравилась: уже было собрано 28 тысяч долларов, хотя Cardlax просили всего 5 тысяч.