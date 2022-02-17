Компания Apple выпустила шестые публичные бета-версии своих будущих обновлённых операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Они доступны всем, кто зарегистрировался Apple Beta Software Program и установил на свое устройство специальный профиль. Как это сделать — подробно расписано здесь.
iOS 15.4 будет содержать довольно много нововведений, о которых мы рассказали в отдельной статье (например, можно разблокировать смартфон с маской на лице). macOS Monterey 12.3 гораздо менее значимый апдейт, но и он будет содержать кое-что интересное и полезное.
Судя по недавно выпущенным бетам, в iPadOS и macOS появится функция Universal Control, которая позволит работать с компьютером и планшетом используя одну мышь или клавиатуру. Тем самым можно расширить своё рабочее пространство без необходимости использовать отдельные манипуляторы и средства ввода данных для каждого устройства. Кроме того, наушники AirPods смогут получать обновление прошивки через компьютер Mac, как сейчас это происходит через связанный с ними iPhone.
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