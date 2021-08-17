



Коронавирусные ограничения ослаблены, человечество постепенно возвращается к обычному образу жизни, а родители готовят своих детей к первому сентября, когда начнётся новый учебный год. Не исключено, что некоторые учебные заведения сохранят дистанционное обучение, тем более, что оно показывает себя довольно эффективно. Учёба невозможна без компьютера, а на хорошем ПК должна быть обновлённая операционная система и набор удобного софта для работы с документами.



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