Разработчик назвал причину удаления эмулятора NES из App Store

Артем
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Приложение для запуска ретро-игр исчезло за считанные часы. Apple и Nintendo не виноваты в этом.

Автор приложения Bimmy Том Сальво с первых минут появления эмулятора в App Store, участвовал в беседах на разных форумах и помогал пользователям разбираться с проблемами. По его словам все авторские права, по части ПО приложения, были соблюдены, и нападок со стороны Apple и Nintendo не стоит. Однако, зная юридическую мощь японской корпорации, он принял решение удалить софт из стора и извинился перед пользователями. 

«Просто от страха. Никто не заставлял меня это делать, но с каждым днем я нервничал все больше и больше. Очень жаль, что я не оправдал надежд, но, думаю, в будущем появятся другие, более смелые разработчики, чем я», — признался Том Сальво.

В дополнение автор сообщил, что продолжит работу над приложением и разрешил использовать свой исходный код с GitHub другим разработчикам.
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Источник:
Macrumors
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Юра из МУРа
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Mers
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