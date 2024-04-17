Разработчик назвал причину удаления эмулятора NES из App Store

Приложение для запуска ретро-игр исчезло за считанные часы. Apple и Nintendo не виноваты в этом.
Автор приложения Bimmy Том Сальво с первых минут появления эмулятора в App Store, участвовал в беседах на разных форумах и помогал пользователям разбираться с проблемами. По его словам все авторские права, по части ПО приложения, были соблюдены, и нападок со стороны Apple и Nintendo не стоит. Однако, зная юридическую мощь японской корпорации, он принял решение удалить софт из стора и извинился перед пользователями.
«Просто от страха. Никто не заставлял меня это делать, но с каждым днем я нервничал все больше и больше. Очень жаль, что я не оправдал надежд, но, думаю, в будущем появятся другие, более смелые разработчики, чем я», — признался Том Сальво.
В дополнение автор сообщил, что продолжит работу над приложением и разрешил использовать свой исходный код с GitHub другим разработчикам.