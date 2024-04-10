Роскомнадзор нашел применение нейросетям в рунете

Олег

РКН


РКН вовсю блокирует сайты с помощью нейросетей, а теперь придумал для ИИ еще одно применение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Роскомнадзор уже какое-то время использует искусственный интеллект для выявления и удаления незаконной информации в рунете. Среди прочего, специально обученный ИИ анализирует все тексты в сети на предмет содержания в них запрещенной информации. Использование нейросети для таких задач нужно, чтобы «сократить издержки и устанавливать неочевидные связи».

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Согласно новой версии паспорта программы цифровой трансформации ведомства «Информационная система мониторинга интернет-ресурсов» предназначена для «отслеживания текстов с запрещенной информацией, их классификации по характеру (нейтральное, негативное или позитивное мнение автора) и поиска перепечаток». Теперь же РКН собирается автоматизировать ведение реестра запрещенной информации, а через два года — реестра операторов персональных данных. Таким методом ведомство хочет снизить показатель ошибочно выявленных нарушений в СМИ с 20 до 10% к 2026 году. 

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Источник:
Коммерсантъ
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