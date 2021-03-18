





Согласно новому проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Роскомнадзор для борьбы с серыми SIM-картами, то есть полученными нелегальным путем, сможет получать у операторов широкий перечень данных об абонентах. Всего на данный момент таких SIM-карт в сетях операторов насчитывается порядка 11 млн штук.В перечень входят полные паспортные данные с местом жительства и названием компании, если это корпоративная SIM-карта, номер телефона и полная информация по договору об оказании услуг связи, вся информация о звонках, совершенных с этого номера, а также данные по отправленным и полученным SMS. Из проекта следует, что вся информация выше должна обновляться операторами раз в сутки.Реакция операторов на новый законопроект одинакова: они изучают его и находятся в диалоге с регулятором, «однако уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный и некоторая ее часть относится к тайне связи», сообщил РБК представитель МТС. Другие эксперты также считает, что Роскомнадзор требует слишком много данных, и для эффективной блокировки серых SIM-карт регулятору хватит первичной информации из договора об оказании услуг связи.Сам же Роскомнадзор считает, что никаких нарушений нет: «Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору», — заявил представитель министерства.