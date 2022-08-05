Россия санкции

Россиянам рассказали, что будет с мобильной связью из-за ухода Huawei

Артем
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Минцифры опровергло догадки о замедлении скорости мобильного интернета и ухудшении сотовой связи.

Об этом рассказали «Известия». Как заверяют в ведомстве, повода для беспокойств за качество мобильной связи нет. На данный момент запаса оборудования для обслуживания и развития инфраструктуры хватает на ближайший год.

Из сообщения Минцифры:

«Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек».

Опасения потери стабильности сотовой связи и мобильного интернета возникли в связи с прекращением поставок специализированного оборудования. Huawei, будучи крупнейшим мировым производителем, отказался продлевать договоры с Россией.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+855
mayor42
Печально все это...ничего своего нет...да и небудет уже вероятно...так как ни спецов нет ни наработок ни мощностей...а выделяемое бабло освоят быстро как впрочем всегда...
час назад в 18:02
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