Россиянам рассказали, что будет с мобильной связью из-за ухода Huawei

«Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек».

Минцифры опровергло догадки о замедлении скорости мобильного интернета и ухудшении сотовой связи.Об этом рассказали «Известия». Как заверяют в ведомстве, повода для беспокойств за качество мобильной связи нет. На данный момент запаса оборудования для обслуживания и развития инфраструктуры хватает на ближайший год.Опасения потери стабильности сотовой связи и мобильного интернета возникли в связи с прекращением поставок специализированного оборудования. Huawei, будучи крупнейшим мировым производителем, отказался продлевать договоры с Россией.