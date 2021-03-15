





Киносеть «Каро» предложила геймерам бронировать кинозалы для проведения игр и турниров. Это позволит ей компенсировать падение выручки, вызванной репертуарным дефицитом из-за пандемии коронавируса. Подобная практика нова для России, хотя некоторые кинотеатры в США, Великобритании, Южной Корее и других странах мира с февраля этого года уже сдают свои кинозалы геймерам.Стоимость аренды зависит от города и вместимости кинозала. Например, в Москве зал вместимостью 44 места можно арендовать на два часа за 12-15 тысяч рублей, а в Калининграде аренда аналогичного помещения на тот же срок стоит 6-8 тысяч.Президент «Каро» Ольга Зинякова рассчитывает, что выручка от аренды залов геймерам в перспективе трёх лет будет составлять 2-3% от кассовых сборов. Сейчас 55% от сборов кинотеатрам сети «Каро» приносит продажа билетов, 35% реализация напитков и продуктов питания в баре, а 10% прочие услуги, в том числе реклама, которая транслируется перед началом киносеансов.Игровые эксперты полагают, что сдача кинозалов в аренду геймерам может иметь потенциал, особенно если там будут проводиться игровые чемпионаты. В то же время они полагают, что эта услуга вряд ли станет массовой.