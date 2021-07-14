

«Национальный совет такси» подал жалобу на китайские агрегатор DiDi. По словам ассоциации, он угрожает безопасности страны. Об этом рассказало издание Forbes.



«Национальный совет такси» состоит из более 50-ти организаций такси в российских регионах. Ассоциация отправила жалобное письмо президенту РФ Владимиру Путину в отношении DiDi — агрегатора такси из Китая. В письме указывается, что DiDi собирает большой массив данных о передвижениях пассажиров и водителей — граждан России — и обрабатывает их за границей. Таксисты считают, что такой механизм работы угрожает безопасности страны, так как информация о передвижениях россиян может очень пригодиться развед-службам Китая.



С использованием DiDi заказывают такси в том числе и госслужащие, чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Всё это ассоциация также приводит в качестве основания для проверок.



Представители DiDi уже ответили на обвинения и заявили, что все данные собираются и обрабатываются в согласии с текущим законодательством страны — напомним, что закон РФ требует от зарубежных компаний хранить информацию о россиянах только на серверах, расположенных внутри страны.



Ранее «Национальный совет такси» уже подавал жалобу на DiDi — только в ФАС. Тогда ассоциация заявляла, что агрегатор существенно занижает стоимость поездки, предлагая различные купоны и бонусы пассажирам, а также обещает своим водителям достойные гарантированные заработки.





