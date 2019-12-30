Меня сложно удивить рекламой, но ТНТ и rutube это сделали: для доступа к видео необходимо посмотреть промо-ролик и сдать экзамен по его содержимому. pic.twitter.com/Pli5XxSEXI — Sergey Averyanov (@averyanov) December 29, 2019

То фиг тебе, а не видео pic.twitter.com/V7hPKNAzqQ — Sergey Averyanov (@averyanov) December 29, 2019

На видеоплатформе Rutube появилась новая функция опроса пользователей о просмотренной рекламе, к адекватности которой возникают вопросы. Об этом рассказал в Твиттере пользователь Sergey Averyanov.Суть новой функции заключается в том, что для доступа к видео нужно сначала просмотреть промо-ролик, а затем пройти опрос по его содержимому.Ситуация осложняется тем, что если вы не поняли рекламу или по каким-либо причинам ответили неверно, то Rutube заставит вас просмотреть рекламу еще раз: «Для ответа на вопрос посмотрите промо внимательнее».