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На видеоплатформе Rutube появилась новая функция опроса пользователей о просмотренной рекламе, к адекватности которой возникают вопросы. Об этом рассказал в Твиттере пользователь Sergey Averyanov.

Суть новой функции заключается в том, что для доступа к видео нужно сначала просмотреть промо-ролик, а затем пройти опрос по его содержимому. 

Ситуация осложняется тем, что если вы не поняли рекламу или по каким-либо причинам ответили неверно, то Rutube заставит вас просмотреть рекламу еще раз: «Для ответа на вопрос посмотрите промо внимательнее». 



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Источник:

VC VC

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