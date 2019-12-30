На видеоплатформе Rutube появилась новая функция опроса пользователей о просмотренной рекламе, к адекватности которой возникают вопросы. Об этом рассказал в Твиттере пользователь Sergey Averyanov.
Суть новой функции заключается в том, что для доступа к видео нужно сначала просмотреть промо-ролик, а затем пройти опрос по его содержимому.
Ситуация осложняется тем, что если вы не поняли рекламу или по каким-либо причинам ответили неверно, то Rutube заставит вас просмотреть рекламу еще раз: «Для ответа на вопрос посмотрите промо внимательнее».
Меня сложно удивить рекламой, но ТНТ и rutube это сделали: для доступа к видео необходимо посмотреть промо-ролик и сдать экзамен по его содержимому. pic.twitter.com/Pli5XxSEXI— Sergey Averyanov (@averyanov) December 29, 2019
Суть новой функции заключается в том, что для доступа к видео нужно сначала просмотреть промо-ролик, а затем пройти опрос по его содержимому.
То фиг тебе, а не видео pic.twitter.com/V7hPKNAzqQ— Sergey Averyanov (@averyanov) December 29, 2019
Ситуация осложняется тем, что если вы не поняли рекламу или по каким-либо причинам ответили неверно, то Rutube заставит вас просмотреть рекламу еще раз: «Для ответа на вопрос посмотрите промо внимательнее».
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ЗЫ: и рутьюбом заменить ютьюб, конечно.
Хотелось бы спросить, а они реально так думают, что у них такой эксклюзивный контент, что народ будет и дальше послушно сидеть на этом мусорном ресурсе?