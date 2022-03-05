Российские железные дороги запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо перейти по ссылке travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников. 
Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена подробная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования. 

Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены около 60 тысяч объектов размещения. Этот перечень будет дополняться.


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