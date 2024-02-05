С 1 марта вступает в силу новый запрет, связанный с VPN. Что нужно знать?



Весной в России начнет действовать новый закон, который запрещает публично рассказывать о VPN. Об этом напоминает ТАСС.







Согласно источнику, норматив предписывает запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок Роскомнадзора. Таковыми являются VPN-сервисы и прокси, которые сами не выполняют блокировку запрещенных в РФ сайтов и ресурсов — они запрещены уже четыре года.





«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — Роскомнадзор.



Что изменится с 1 марта 2024 года? Власти начнут ограничивать доступ к сайтам и другим онлайн-ресурсам, которые распространяют информацию о VPN-сервисах — рекламируют, пишут инструкции по их настройке, и так далее.