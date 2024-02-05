С 1 марта вступает в силу новый запрет, связанный с VPN. Что нужно знать?

Олег

VPN


Весной в России начнет действовать новый закон, который запрещает публично рассказывать о VPN. Об этом напоминает ТАСС.

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Согласно источнику, норматив предписывает запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок Роскомнадзора. Таковыми являются VPN-сервисы и прокси, которые сами не выполняют блокировку запрещенных в РФ сайтов и ресурсов — они запрещены уже четыре года.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — Роскомнадзор. 

Что изменится с 1 марта 2024 года? Власти начнут ограничивать доступ к сайтам и другим онлайн-ресурсам, которые распространяют информацию о VPN-сервисах — рекламируют, пишут инструкции по их настройке, и так далее. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+2668
tellurian
Мизулина сегодня сказала, что отключат популярные впн с 1 марта.
2 часа назад в 19:46
#
+299
Alex82 tellurian
Уж лучше бы её отключили)
48 минут назад
#
+4771
Carter_Mayers
****аты, думают если запретить всё к хренам, все станут послушные как пёсики и будут ходить по струнке? Очень наивно, хоть и обходить блокировки становится сложнее, но не значит что у кастрюлеголовых в правительстве и надзорных органах получится всё прикрыть и на 100%. Кому надо, всегда найдёт способо, а идиотами лишний раз себя выставлять им видимо нравится
час назад в 19:55
#
Tigrolik
+640
Tigrolik Carter_Mayers
Так-то давно уже все по струнке ходим. А непослушные песики по тюрьмам сидят. Бунтарь нашелся… диванный…
час назад в 20:26
#
–1161
NYX Carter_Mayers
Ну не хочет государство, чтобы пuздюки слишком легко и доступно находили порнуху, соли, пропаганду лгбт. А тебя все на задний привод тянет
51 минуту назад
#
Dmitriy
+849
Dmitriy
Теперь потребуется VPN, чтобы добраться до сайтов, где про них рассказано.
Из минусов — появится новая почва для лохотрона и масса народа туда угодит.
час назад в 20:16
#
S.T.A.L.K.E.R.
+554
S.T.A.L.K.E.R.
Телеграмм тоже «душили» 😂😂😂
55 минут назад
#
–1161
NYX S.T.A.L.K.E.R.
Ну впн они мастерски сгноили. Даже тор умудрились под контроль взять
49 минут назад
#