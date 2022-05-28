Все магазины приложений, открытые в России. С градацией от худшего к лучшему

App Store и Play Маркет пока не закрылись, но всё равно, как грибы после дождя, в России начали появляться магазины приложений, готовые прийти им на замену. Вот что уже успело появиться.
appZ.store
Самый примитивный «магазин», созданный по иранскому образцу. По сути это даже не магазин, а каталог ссылок на различные сервисы, вроде того, что выдавали только что подключившимся к интернету 15-20 лет назад (но тогда в бумажном варианте). Ребята явно вдохновлялись каталогом Sibapp из Ирана в надежде, что нечто такое же станет востребованным в России. Кто знает, может они и правы, но пока их проект не радует. Нельзя сказать, что он бесперспективен, ведь за неимением нужных приложений в App Store пользователи iPhone и iPad будут вынуждены прибегать к веб-версиям сервисов.
RuMarket
Жутко кривой магазин, созданный на базе чужеземного проекта F-Droid с частичной локализацией (кое-где в интерфейсе проскакивает английский язык). За несколько недель существования так и не смог набрать больше трёх десятков приложений, причём далеко не самого высокого уровня. Похоже, он был создан в спешке с надеждой на «вдруг выстрелит?», но так и не выстрелил. Видно, что в него вложены минимальные денежные ресурсы и ноль оригинальных идей.
NashStore
Амбициозный магазин, запущенный в знаковый день 9 мая (правда, только для разработчиков) с триколором на иконке. Чрезмерные амбиции не пошли ему на пользу: из тысячи приложений и игр действительно полезных десятки, крайне мало топовых проектов (нет даже «Госуслуг», разрекламированных на лендинге nashstore.ru), зато полно трэша, вроде игры «Месть Толяна», без которого ценность магазина была бы намного выше. Судя по обзорам, приложение NashStore очень сырое и нуждается в доработке, а вот будет ли она — это уже к разработчикам.
RuStore
Пока наиболее перспективный магазин. Он создан силами VK при содействии Министерства цифрового развития. RuStore содержит около сотни приложений и игр, причём довольно высокого качества — все напрямую из топа App Store и Play Маркета. Доступны и те приложения, которые были удалены компаниями Google и Apple из их магазинов из-за санкций (например, «Сбербанк Онлайн» «Альфа-Банк» и «ВТБ Онлайн»). Отдельный респект — за возможность обновлять установленные приложения прямо через магазин на отдельной странице.
Грусть-печаль
«Яндекс» дожил до того момента, когда чисто российские магазины приложений стали кому-то интересны, а вот его Яндекс.Store был закрыт в августе 2020 года. Он проработал больше семи лет, но немного не дожил до всеобщего импортозамещения.
4PDA не воспользовался моментом и не запустил свой магазин, хотя имеет огромный форумный каталог, который постоянно обновляется силами энтузиастов. В гипотетическом магазине 4PDA могли бы размещаться платные приложения и игры (которые и так доступны на сайте), и это конечно плохо, но как иначе россиянам ставить их, если платить разработчикам запрещено?
–6