Привет

Только PC и Xbox Series X/S — Цукорович 🔩 (@Caxap91) December 30, 2020







Студия GSC Game World опубликовала коротенький трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией игрового процесса. Геймеры обратили внимание на логотипы Xbox Series X|S и ПК, которые появляются в конце видео. В связи с этим возник логичный вопрос выхода проекта на PlayStation 5.Об этом напрямик спросили у PR-менеджера S.T.A.L.K.E.R. 2 Захара Бочарова в твиттере. На вопрос, есть ли планы на PS5, он прямо ответил, что игра выйдет только на PC и Xbox Series X|S.Сообщается, что релиз второй части сталкера намечена на 2021 год. Если верить предыдущим слухам и утечкам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна с первого дня релиза по подписке Xbox Game Pass.