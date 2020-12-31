S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала коротенький трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией игрового процесса. Геймеры обратили внимание на логотипы Xbox Series X|S и ПК, которые появляются в конце видео. В связи с этим возник логичный вопрос выхода проекта на PlayStation 5.

Об этом напрямик спросили у PR-менеджера S.T.A.L.K.E.R. 2 Захара Бочарова в твиттере. На вопрос, есть ли планы на PS5, он прямо ответил, что игра выйдет только на PC и Xbox Series X|S.



Сообщается, что релиз второй части сталкера намечена на 2021 год. Если верить предыдущим слухам и утечкам, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна с первого дня релиза по подписке Xbox Game Pass.


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